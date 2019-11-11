В Евросоюзе посадили в тюрьму экс-министра из России

Нариман Гаджиев уже пять лет находится в международном розыске

/ Фото: Pixabay

Правоохранительные органы Словении задержали бывшего министра печати и информации российской республики Дагестан Наримана Гаджиева.

После ареста экс-министра Михаила Абызова весной это уже второй громкий арест бывшего топ-чиновника в РФ за последние полгода.

Об своем аресте Гаджиев сообщил на своей странице в Facebook. По какому поводу он оказался в тюрьме, мужчина не указывает.

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По данным российских СМИ, Москва добивается экстрадиции экс-министра.

В России в отношении экс-министра возбудили уголовное дело. Гаджиева обвиняют в хищении бюджетных средств – 9,6 млн рублей (150 тыс. долларов) в бытность руководителем государственного информационного агентства "Дагестан" в 2012 году.

Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако в 2014 году мужчина покинул Россию, после чего был объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее в этом году прокуратура французской Ниццы предъявила члену Совета Федерации РФ, российскому олигарху Сулейману Керимову обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Также "Сегодня" сообщали о задержании в Москве бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского. Его арестовали за то, что в 2014 году он бросил камень в здание посольства России в Киеве.

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