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В ФСБ назвали проекты Google и Маска "угрозой национальной безопасности"

12 июня, 09:47

Такое предложение готовит Министерство цифрового развития

Фото: Pixabay

Министерство цифрового развития предложило штрафовать в России юридические лица и предпринимателей, подключающихся к иностранным спутниковым сетям в обход российских правил. Они требуют передавать всю информацию на иностранные спутники через контролируемые государством станции. На разработку законопроекта о штрафах обратил внимание телеграм-канал "Эшер II", передает "Голос Америки".

Авторы документа предлагают штрафовать предпринимателей, юридические и должностные лица, если они не исполняют постановление правительства о порядке использования спутниковых сетей, управляемых из-за границы. Кроме того, будут штрафоваться лица, которые, используя спутники, находящиеся под юрисдикцией иностранных государств, не сформируют "российский сегмент" такой системы и не обеспечат управление этим сегментом из России.

Разработка штрафов совпадает по времени с запуском двух систем глобального доступа к интернету через спутники. В мае компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту первые 60 мини-спутников из запланированных 12 тысяч для проекта Starlink. В феврале ракета-носитель "Союз" запустила шесть спутников аналогичного проекта OneWeb бывшего менеджера Google Грега Уайлера.

ФСБ уже называла проект OneWeb "угрозой национальной безопасности" и предложила запустить аналогичный российский проект. Его оценили в 230 миллиардов рублей.

В ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, над Украиной пролетели 60 спутников основателя SpaceX Илона Маска, которые были запущены в космос для глобального интернет-проекта.


 

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Тег Россия, интернет, штраф, спутник, Маск

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