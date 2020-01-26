Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

"В Габоне уровень жизни выше": в Архангельске воду теперь дают по карточкам

26 января, 17:15

Нововведения возмутили пользователей соцсетей

фото из открытых источников

фото из открытых источников

Реклама

В России в городе Архангельск в восьми районах города нет водопровода, поэтому людям приходиться пользоваться колонками. Местные власти вместо того, чтобы провести воду в городе, решили модернизировать старые колонки и теперь воду из них можно получить только по электронным картам. То есть, набрать воды смогут только местные жители с такими картами.

В свою очередь люди резко отреагировали на такие нововведения и комментируют это в соцсетях.

Некоторые акцентируют внимание на том, что такими темпами скоро придется платить и за воздух, которым люди дышат.

Другие пользователи возмущены тем, что проблему отсутствия воды местные власти и не пытаются решить.

Напомним, ранее мы показывали "роскошь" жизни в российской коммуналке. Крупнейшая в России коммунальная квартира в Санкт-Петербурге больше похожа на барак. А ее жители называют свое жилье – гетто – и уже 10 лет ждут расселения.

Кроме того, абсолютное большинство жителей страны отказались верить в то, что в их стране улучшится положение дел в экономике либо что жизнь в России станет безопаснее. Так, веру в улучшение экономического и финансового положения в РФ выразили лишь 25% респондентов, тогда как 22% заявили, что страну ждет упадок, а 30% – что ничего не изменится.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

вода соцсети колонка Архангельск

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на
Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на "врага Путина"Другие страны
Комик, на которого
Комик, на которого "спустил псов" Путин, сбежал из РоссииРоссия
"Величие" России высмеяли на наглядном примере: видеоРоссия
Путин
Путин "спустил псов" на российского комика за шутку в свой адрес: видео скандального выступленияРоссия
У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило
У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило "Северный поток – 2"Экономика
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себя
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себяУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...