"В Габоне уровень жизни выше": в Архангельске воду теперь дают по карточкам

фото из открытых источников

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В России в городе Архангельск в восьми районах города нет водопровода, поэтому людям приходиться пользоваться колонками. Местные власти вместо того, чтобы провести воду в городе, решили модернизировать старые колонки и теперь воду из них можно получить только по электронным картам. То есть, набрать воды смогут только местные жители с такими картами.

В свою очередь люди резко отреагировали на такие нововведения и комментируют это в соцсетях.

Некоторые акцентируют внимание на том, что такими темпами скоро придется платить и за воздух, которым люди дышат.

Другие пользователи возмущены тем, что проблему отсутствия воды местные власти и не пытаются решить.

Напомним, ранее мы показывали "роскошь" жизни в российской коммуналке. Крупнейшая в России коммунальная квартира в Санкт-Петербурге больше похожа на барак. А ее жители называют свое жилье – гетто – и уже 10 лет ждут расселения.

Кроме того, абсолютное большинство жителей страны отказались верить в то, что в их стране улучшится положение дел в экономике либо что жизнь в России станет безопаснее. Так, веру в улучшение экономического и финансового положения в РФ выразили лишь 25% респондентов, тогда как 22% заявили, что страну ждет упадок, а 30% – что ничего не изменится.

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