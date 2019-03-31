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В Германии попала в аварию полицейская машина, ехавшая к месту катастрофы самолета с россиянами

Сегодня, 22:57

Погибли два человека, трое полицейских получили ранения

Фото: AFP
В Германии попала в аварию полицейская машина, ехавшая к месту катастрофы самолета с россиянами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/11a/c9d/5ca11ac9dd971.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/11a/c9d/5ca11ac9dd971.jpg Россия Погибли два человека, трое полицейских получили ранения

Два человека погибли в ДТП с участием полиции в Германии, полицейский наряд ехал на место крушения бизнес-джета с россиянами на борту, сообщил в воскресенье представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

"На место крушения выехало много полицейских нарядов, по пути одного из них произошло ДТП – на федеральной трассе 486 лоб в лоб полицейская машина столкнулась с другим автомобилем. Погибли два человека, трое полицейских получили ранения", - сказал он.

В авиакатастрофе легкого самолета, на место которой ехал наряд, погибли трое, предположительно, россияне. Пресс-служба российской авиакомпании S7 сообщила, что в катастрофе погибла совладелица компании Наталия Филева.

S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания, она занимает второе место по объему авиаперевозок в России, уступая только "Аэрофлоту". Группа S7 принадлежит Владиславу и Наталье Филевым и была создана в 2006 году на базе авиакомпании "Сибирь" в Новосибирске. 

Напомним, ранее в этом году в небе над Хабаровском столкнулись два военных самолетов Су-34, инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря.

Кроме того, сообщалось, что прошлым летом пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.

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Тег Россия, ДТП, Германия, самолет, полиция, авиакатастрофа, авиакомпания

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Источник:

Интерфакс-Украина

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