В гимне России может появиться упоминание о Путине: СМИ выяснили подробности

В гимне России может появиться упоминание о действующем президента РФ Владимире Путине, чья "коронация" из-за коронавируса оказалась под угрозой. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на депутатов.
По данным издания, соответствующие изменения в законодательство готовит партия "Единая Россия".
Новый гимн планируется принять посредством нового федерального конституционного закона и одобрить на "всенародном голосовании" одновременно с поправками в Конституцию РФ (дата голосования пока не определена из-за распространения коронавируса). Как именно будет звучать строчка с упоминанием Путина – пока неизвестно.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что готов провести референдум по изменениям в Конституцию даже в условиях эпидемии COVID-19 в стране. Как известно, после вступления в силу изменений в Конституцию Российской Федерации Владимир Путин получит возможность еще дважды избираться на президентский пост. Таким образом, его правление продлиться как минимум до 2036 года.
Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России, по состоянию на 31 марта в стране зарегистрировали 2337 человек с коронавирусной инфекцией.
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