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В главном храме Санкт-Петербурга спели песню о ядерной войне с США

Сегодня, 14:17

В РПЦ назвали неуместным выбор площадки для исполнения такой песни и заявили, что коллективу "изменил вкус"

Фото: Flickr
В главном храме Санкт-Петербурга спели песню о ядерной войне с США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/52c/08c/5c752c08c35bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/52c/08c/5c752c08c35bc.jpg Россия В РПЦ назвали неуместным выбор площадки для исполнения такой песни и заявили, что коллективу "изменил вкус"

В крупнейшем православном храме Санкт-Петербурга – Исаакиевском соборе – состоялся хоровой концерт, в ходе которого была исполнена шуточная бардовская песня Андрея Козловского "На подводной лодочке с атомным моторчиком" о ядерной бомбардировке США.

На опубликованном видео Концертный хор северной столицы поет первый куплет:

"На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

"Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!"

Произошедший 23 февраля инцидент возмутил Санкт-Петербургскую епархию Российской православной церкви, которая осудила оскандалившийся хор.

"Данный репертуар в исполнении достаточно известного коллектива, конечно, вызывает удивление", – заявила, спустя несколько дней, руководитель сектора коммуникаций Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Она назвала неуместным выбор площадки для исполнения такой песни, напомнив, что на царских вратах православного собора в городе изображены Иисус Христос, Божья Матерь и прочие святые.

"Вкус явно изменил столь известному петербургскому коллективу, и мы весьма сожалеем о том, что такое событие состоялось в Петербурге, а тем более в Исаакиевском соборе", – резюмировала Родоманова.

Напомним, ранее один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Киселев продемонстрировал гипотетические зоны поражения гиперзвуковыми ракетами "Циркон" командных пунктов в Америке, среди которых оказались Пентагон и резиденцию президента США.

Таким образом, он решил прокомментировать выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием на прошлой неделе, в котором он пригрозил США ответными мерами в случае появления американских ракет в Европе.

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Тег Россия, концерт, Санкт-Петербург, ядерное оружие, хор, гонка вооружений

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Источники:

Сегодня , Интерфакс

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