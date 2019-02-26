В главном храме Санкт-Петербурга спели песню о ядерной войне с США
В РПЦ назвали неуместным выбор площадки для исполнения такой песни и заявили, что коллективу "изменил вкус"
В крупнейшем православном храме Санкт-Петербурга – Исаакиевском соборе – состоялся хоровой концерт, в ходе которого была исполнена шуточная бардовская песня Андрея Козловского "На подводной лодочке с атомным моторчиком" о ядерной бомбардировке США.
На опубликованном видео Концертный хор северной столицы поет первый куплет:
"На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
"Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!"
Произошедший 23 февраля инцидент возмутил Санкт-Петербургскую епархию Российской православной церкви, которая осудила оскандалившийся хор.
"Данный репертуар в исполнении достаточно известного коллектива, конечно, вызывает удивление", – заявила, спустя несколько дней, руководитель сектора коммуникаций Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
Она назвала неуместным выбор площадки для исполнения такой песни, напомнив, что на царских вратах православного собора в городе изображены Иисус Христос, Божья Матерь и прочие святые.
"Вкус явно изменил столь известному петербургскому коллективу, и мы весьма сожалеем о том, что такое событие состоялось в Петербурге, а тем более в Исаакиевском соборе", – резюмировала Родоманова.
Напомним, ранее один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Киселев продемонстрировал гипотетические зоны поражения гиперзвуковыми ракетами "Циркон" командных пунктов в Америке, среди которых оказались Пентагон и резиденцию президента США.
Таким образом, он решил прокомментировать выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием на прошлой неделе, в котором он пригрозил США ответными мерами в случае появления американских ракет в Европе.
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