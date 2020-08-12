В годовщину гибели "Курска" в России загорелась подлодка: власти отрицают

Во время ремонта завод с субмариной в Кронштадте затянуло густым дымом

В России произошла авария, в результате которой на подводной лодке Военно-морского флота РФ случился пожар.

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Как сообщает местный канал 78, это произошло под Санкт-Петербургом, в Кронштадте, 12 августа – то есть, на 20-ю годовщину гибели российской подлодки "Курск".

Источник телеканала заявил, что подлодка находилась на Кронштадтском морском заводе, где ее ремонтировали, и около 16:00 завод затянуло дымом.

Однако, как пишет издание "Фонтанка", в российском Министерстве по чрезвычайным ситуациям эту информацию опровергли – пожарные прибыли на место предполагаемого пожара, после чего заявили, что вызов был ложным.

Предполагается, что источником дыма были ремонтные работы.

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"В результате проверки было установлено, что дым от наружных газосварочных работ принят за пожар", — сообщили в МЧС РФ.

Напомним, что в российском Приморье в прошлом декабре подводная лодка, которая была отправлена на утилизацию, частично утонула во время буксировки.

А в прошлом году из-за пожара на глубоководном аппарате "Лошарик" в Баренцевом море погибли 14 российских военнослужащих-подводников.

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