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В Google объяснили ситуацию вокруг "российского" Крыма на своих картах

Сегодня, 15:21

Крым показан как российский регион только для пользователей из России, сообщили в корпорации

Фото: Pixabay
В Google объяснили ситуацию вокруг "российского" Крыма на своих картах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b4a/c83/5c4b4ac83ead9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b4a/c83/5c4b4ac83ead9.jpg Россия Крым показан как российский регион только для пользователей из России, сообщили в корпорации

В корпорации Google заявили, что ситуация, когда некоторые российские пользователи разработанных ею карт не видят принадлежность оккупированного Крыма к России, будет исправлена. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с официальным представителем компании Google в России Мариной Жунич.

"Марина Жунич заверила, что это не имеет под собой никакой политической основы. Это является исключительно продолжающимся техническим сбоем", – сказал Пискарев.

Ранее в Google отмечали, что Крым показан как российский регион только для пользователей из России.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы объективно отображать данные, когда дело касается спорных территорий", – отметили в пресс-службе Google.

Напомним, ранее интернет-гигант Google "декоммунизировал" населенные пункты Крыма на своих картах.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Крым, карта, Google

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Источник:

ТАСС

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