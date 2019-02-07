В Google объяснили ситуацию вокруг "российского" Крыма на своих картах
Крым показан как российский регион только для пользователей из России, сообщили в корпорации
В корпорации Google заявили, что ситуация, когда некоторые российские пользователи разработанных ею карт не видят принадлежность оккупированного Крыма к России, будет исправлена. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с официальным представителем компании Google в России Мариной Жунич.
"Марина Жунич заверила, что это не имеет под собой никакой политической основы. Это является исключительно продолжающимся техническим сбоем", – сказал Пискарев.
Ранее в Google отмечали, что Крым показан как российский регион только для пользователей из России.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы объективно отображать данные, когда дело касается спорных территорий", – отметили в пресс-службе Google.
Напомним, ранее интернет-гигант Google "декоммунизировал" населенные пункты Крыма на своих картах.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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