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В городах России прошли акции солидарности с Хабаровском, десятки задержанных

2 августа, 01:46

Елена Вус Елена Вус

Традиционная акция прошла и в самом Хабаровске

В субботу, 1 августа, во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Чите, Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Краснодаре, Красноярске, Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге прошли акции солидарности с Хабаровским краем в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и против "произвола федеральной власти".

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По информации правозащитного сайта ОВД-Инфо, на 21:00 субботы известно о 70 задержанных в 14 городах.

Напомним, что традиционная акция, несмотря на дождь, прошла и в самом Хабаровске, где протесты идут уже 22 день. Администрация Хабаровска насчитала на площади у здания краевого правительства 3,5 тысячи человек.

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Как известно, Хабаровского губернатора подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. 9 июля его доставили самолетом в Москву для проведения следственных действий и в тот же день арестовали. Из-за этого 11 июля у него на родине начались стихийные демонстрации, на которые выходят десятки тысяч людей.

21 июля президент Владимир Путин снял Фургала с должности губернатора. Вр.и.о. главы Хабаровской области назначен Михаил Дегтярев – его встретили акциями протеста.

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