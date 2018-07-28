В городах России прошли массовые акции протеста

Люди выступают против закона о повышении пенсионного возраста в стране

Сегодня, 28 июля в более чем 100 городах Российской Федерации проходят массовые акции протеста против закона о повышении пенсионного возраста в стране. Об этом с своем микроблоге в Twitter сообщил лидер российской политсилы "Левый фронт" Сергей Удальцов.

В частности, по его словам, в столице страны Москве на акцию протеста вышли около 50 тысяч человек. Активисты собрались на проспекте Сахарова и скандируют "Правительству и президенту – не доверяем!", "Пора менять власть!", "Даешь референдум!". Также на митинг в Москву приехали активисты из Ярославля, Воронежа, Тулы, Калуги, Рязани, Твери.

"Сейчас акция на проспекте Сахарова завершается, полиция ведет себя вежливо, задержанных нет. Новые акции протеста пройдут уже в ближайшее время", – отметил Удальцов.

Массовая акция против пенсионной реформы также прошла в Санкт-Петербурге. Как сообщает местное издание "Фонтанка", более тысячи активистов собрались на площади Ленина. Люди пришли с лозунгами "Пенсии для живых, а не для мертвых", "Правительство РФ опасно для общества", "Не хочу умереть на работе", "Пенсионная реформа – ограбление населения" и другие.

Также митинг прошел в Екатеринбурге – в нем приняли несколько тысяч человек. Ресурс Znak.com со ссылкой на организаторов пишет, что людей было около 10 тысяч.

Также соцсети сообщают о митингах в Владивостоке, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге.

Ранее мы писали про акцию протеста против повышения пенсионного возраста, которая состоялась в Барнауле (Алтайский край).

Напомним, в России с 2019 года начнется процесс повышения пенсионного возраста – мужчины будут пенсионерами в 65 лет, а женщины в 63, однако переходной период будет длиться 10-15 лет.