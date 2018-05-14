В Госдуме предлагают сажать в тюрьму за исполнение антироссийских санкций

Сегодня, 11:08

Российские парламентарии уже подготовили изменения в Уголовный кодекс России

Госдума РФ. Фото: dialog.ua
Госдума РФ. Фото: dialog.ua

За исполнение санкций иностранных государств на территории РФ может быть введена уголовная ответственность. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу. Наказание также предлагается ввести за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Среди авторов законопроекта: спикер Госудмы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также руководители всех фракций Госудмы.

Согласно документу, за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ и за содействие в установлении антироссийских санкций будет введена уголовная ответственность в виде ограничения или лишения свободы, либо штраф. Соответствующая статья будет внесена в Уголовный кодекс РФ.

Под исполнением иностранных санкций на территории РФ подразумевается отказ российскому гражданину, зарегистрированным в РФ юрлицам, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также российским частным и публичным компаниям в осуществлении сделок в рамках антироссийских ограничительных мер. Такие действия будут облагаться штрафом до 600 тыс. рублей (9,7 тыс. долл.), либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом.

В свою очередь, за содействие в установлении антироссийских санкций будет введен штраф до 500 тыс. рублей (9,1 тыс. долл.), либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет.

В частности, нарушением будет считаться предоставление рекомендаций и передача сведений, которые "привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц".

Ранее Комитет Госдумы по энергетике предупредил, что контрсанкции, предусмотренные проектом об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России, могут привести к выходу РФ из крупных международных проектов в энергетике, что навредит российским компаниям.

Подробнее об эффекте антироссийский санкций читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Обвал российской экономики: насколько все серьезно и есть ли угрозы для Украины".
Россия, США, госдума, санкции
Источник:

"Сегодня"

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