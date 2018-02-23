В Госдуме с "негодованием" отреагировали на реинтеграцию Донбасса

Депутаты Государственной думы РФ заявили, что принятый Верховной Радой Украины Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" якобы ведет к войне.

Об этом говорится в официальном заявлении фракций Госдумы.

"Этот Закон, лживо именуемый его авторами законом о реинтеграции Донбасса, объявляет Российскую Федерацию страной-агрессором, непризнанные "Донецкую Народную Республику" и "Луганскую Народную Республику" – временно оккупированными территориями и предоставляет Президенту Украины бесконтрольное право использовать вооруженные силы страны против сограждан на Донбассе и любой части Украины без объявления войны", – сказано в заявлении.

В Госдуме заявили, что депутаты ВР "не оставили никаких сомнений в том, что их целями являются срыв международно признанных Минских соглашений об урегулировании конфликта на Востоке Украины". Также, фракции обвинили Киев в отказе от принятых в рамках этих соглашений обязательств.

"В принятом документе отсутствует даже упоминание о Минских соглашениях. Закон исключает возможность переговоров властей Украины с представителями Донбасса, выступившими, как известно, против "государственного переворота" в Украине в 2014 году, а также не предусматривает никакого особого статуса для территорий, население которых восстало против "переворота", – добавили в Госдуме.

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В заявлении также отмечается, что Киев готов "признавать только рождение и смерть людей в зоне конфликта".

Депутаты Госдумы "с негодованием" назвали Закон о реинтеграции – проникнутым ненавистью, заявив, что он "ведет к войне, а не к миру". В Москве также заявили, что Киев желает "обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм".

"Этого нельзя допустить", – пригрозили в Госдуме.

Киев призвали "задуматься о своей ответственности". Госдума обратилась ко всем высшим международным инстанциям, чтобы они осудили "репрессивный акт" властей Украины.

Как сообщалось, 23 февраля "Голос Украины" опубликовал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Верховная Рада приняла документ 18 января 2018 года. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон.

Более детально о вступившем в силу законе читайте в материале "Сегодня" "Что изменит закон о реинтеграции Донбасса".