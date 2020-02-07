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В Грозном напали на адвоката, которая защищала узников Кремля Гриба и Клыха

7 февраля, 09:49

Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова

Марина Дубровина. Фото: twitter.com/hrc_memorial

Марина Дубровина. Фото: twitter.com/hrc_memorial

В России в Грозном избили адвоката Марину Дубровину, которая ранее представляла интересы бывших узников Кремля, украинских политзаключенных Павла Гриба и Станислава Клыха. Вместе с Дубровиной пострадала российскя журналистка Елена Милашина, об этом сообщает "Новая газета".

Как сообщается, нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами. Нападавшие снимали свои действия на камеру.

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Милашина и Дубровина. Фото: twitter.com/govoritmsk

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Они фиксируют травмы и подают заявление в правоохранительные органы Чечни.

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Ранее сообщалось, что во Франции нашли зарезанным чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал режим лидера Чечни Рамзана Кадырова. Имран Алиев под псевдонимом Мансур Старый был известен резонансными обращениями на YouTube и в соцсети Facebook, в которых он обвинял чеченского лидера в нарушении прав человека.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Рамзан Кадыров призвал "убивать, сажать и запугивать" тех, кто "оскорбляет чью-то честь" в интернете.

Также сообщалось, что у резиденции Рамзана Кадырова в Грозном произошла стрельба – члены террористической группировки "Исламское государство" напали на полицейских.

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Чечня адвокат политзаключенные

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