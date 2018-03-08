В Хабаровске нашли мешок отрубленных рук

Сегодня, 14:18

По предварительной информации, обнаружено 26 пар фрагментов человеческих конечностей

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В России, в Хабаровсе в реке Амур обнаружили страшную находку – 26 пар человеческих кистей.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сначала в МВД пришло сообщение о находке одной кисти. Водолазы полезли проверять и достали мешок, в котором обнаружились остальные. 

Как отмечается, на фото рядом с найденными останками присутствуют бахилы. О том, где именно были найдены данные останки и имеют ли медицинские учреждения какое-либо отношение к этому, на данный момент устанавливается. Правоохранители проводят проверку.

По другой из версий, это китайцы, живущие в Хабаровске, так наказывают своих за воровство. 

photo_2018-03-08_14-10-35

Фото: t.me/breakingmash

Напомним, ранее на автобусной остановке в китайской провинции Гуйчжоу сотрудники полиции задержали мужчину, в багаже которого оказались ампутированные человеческие руки.

Также ранее в Копенгагене нашли по кускам тело пропавшей журналистки. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела - ноги и голову журналистки и что следов перелома на черепе нет. Полиция пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели. 
Россия, река, рука, находка, хабаровск

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Кайса Оллонгрен. Фото: parool.nl

Глава МВД Нидерландов сделала жесткое заявление в адрес России

14 Ноября 2017, 15:49

Кайса Оллонгрен отметила, что Нидерланды находятся в центре внимания российских разведывательных служб

Россия

Сумки с наркотиками. Фото: clarin. com

"Кокаиновое дело" российского МИДа: организатор поставок часто бывал у россиян в Аргентине

27 Февраля, 18:09

Бизнесмен из Германии Андрей Ковальчук мог свободно заходить на территорию дипмиссии и называл себя человеком, близким к спецслужбам
Загрузка...

Политика

Роман Сущенко. Фото: ukrinform.ru

В России к украинскому журналисту Сущенко пустили жену и дочь

27 Февраля, 14:52

Адвокат Фейгин сообщил о свидании журналиста с семьей на странице в соцсетях

Психология

Елена Преснякова. Фото: архив

Известная российская певица попала в базу "Миротворца"

20 Октября 2017, 09:05

Популярная российская певица угодила в "чистилище"

Россия

Олег Сенцов. Фото: AFP

Сенцов "пропал" из колонии

27 Февраля, 18:53

Режиссер отбывал наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь"

США

Герберт Макмастер. Фото: twitter

Советник Трампа сделал жесткое заявление в адрес России

19 Декабря 2017, 15:44

По словам генерала, усилия России направлены на то, чтобы рассорить сообщества и настроить их друг против друга
Загрузка...