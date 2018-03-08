В Хабаровске нашли мешок отрубленных рук

В России, в Хабаровсе в реке Амур обнаружили страшную находку – 26 пар человеческих кистей.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сначала в МВД пришло сообщение о находке одной кисти. Водолазы полезли проверять и достали мешок, в котором обнаружились остальные.

Как отмечается, на фото рядом с найденными останками присутствуют бахилы. О том, где именно были найдены данные останки и имеют ли медицинские учреждения какое-либо отношение к этому, на данный момент устанавливается. Правоохранители проводят проверку.

По другой из версий, это китайцы, живущие в Хабаровске, так наказывают своих за воровство.

Фото: t.me/breakingmash

Напомним, ранее на автобусной остановке в китайской провинции Гуйчжоу сотрудники полиции задержали мужчину, в багаже которого оказались ампутированные человеческие руки.

Также ранее в Копенгагене нашли по кускам тело пропавшей журналистки. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела - ноги и голову журналистки и что следов перелома на черепе нет. Полиция пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели.

