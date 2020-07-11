В Хабаровске тысячи людей вышли поддержать арестованного губернатора (видео)

По оценкам местной оппозиции, в акции участвовали от 10 до 40 тысяч человек

В российском Хабаровске прошла масштабная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. По разным оценкам, в демонстрации приняли участие от 10 до 40 тысяч человек.

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На местном Telegram-канале "Подъем" были опубликованы видео, сделанные в ходе этого мероприятия.

На кадрах роликов видно, что участники акции, которая не была согласована с местной властью, шли по центральной улице Ленина, скандируя "Свободу!", "Наш выбор, наш Фургал!", "Это наш край!".

Видео: Telegram-канал / Подъем

По словам одного из митингующих, демонстранты перекрыли улицу, и "вышел как будто весь Хабаровск".

Как заявили в штабе оппозиционера Алексея Навального, на улицы вышли до 40 тысяч человек, и этот показатель стал рекордным для Хабаровского края.

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Стоит отметить, что полицейские не вмешивались в происходящее, а сама акция закончилась после призыва представителей власти разойтись по домам.

Видео: Telegram-канал / Подъем

Видео: Telegram-канал / Подъем

Напомним, утром 9 июля представители Следственного комитета в сопровождении вооруженных сотрудников ФСБ задержали хабаровского губернатора, представителя Либерально-демократической партии России, на выходе из его дома.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Источник: sledcom.ru/

Его подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. Он был доставлен самолетом в Москву для проведения следственных действий.

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Напомним, в 2018 году Сергей Фургал, который шел от ЛДПР, выиграл выборы губернатора Хабаровского края, его основным конкурентом был единорос Вячеслав Шпорт.

Позже лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом фракции из Государственной Думы в полном составе в ответ на задержание Фургала.

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