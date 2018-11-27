В Ингушетии возобновились протесты против передачи земель Чечне

Сегодня, 12:56

Демонстрация приурочена к заседанию Конституционного суда, на котором будет вынесено решение о законности соглашения о новой границе

Фото: facebook.com/ingmashr
Фото: facebook.com/ingmashr

Противники переноса границы между Ингушетией и Чечней подали 26 ноября заявку о проведении референдума по этому вопросу. Теперь в течение 15 дней избирательная комиссия республики должна вынести свой вердикт.

И, как сообщили российским СМИ в инициативной группе "МАШР", если заявка будет одобрена, активистам придется собрать 10 тыс. подписей за проведение референдума.

В то же время глава отделения российской партии "Яблоко" в Ингушетии Руслан Муцольгов заявил, что 27 ноября в Ингушетии отключили интернет перед согласованным с властями митингом, который проходит в городе Назрань.

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Демонстрация приурочена к заседанию Конституционного суда, на котором будет вынесено решение о законности соглашения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым о новой границе.

Стоит отметить, что участники двухнедельного митинга в столице Ингушетии, Магасе, также сообщали о перебоях с интернетом. Позже операторы связи признали, что отключали беспроводную связь по требованию силовиков.

Напомним, что в начале октября две республики решили переделить границу, обменявшись территориями, и закрепить ее юридически. Однако жители Ингушетии отреагировали на это более чем болезненно – глава переданного Чечне Сунженского района Иса Хашагульгов подал в отставку, а в Магасе начались демонстрации.

Как мы уже сообщали, 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал незаконным решение парламента передать Чечне некоторые территории республики.

В связи с этим на следующий день Всемирный конгресс ингушского народа издал постановление прекратить уличные демонстрации против передела границы Ингушетии.
Россия, граница, Чечня, кавказ, ингушетия, территориальный спор
Источник:

"Сегодня"

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