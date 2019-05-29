В Иркутской области России неожиданно выпал снег: видео

Жители региона рассказывают о метелях, местный аэропорт был вынужден временно приостановить работу

Майский снег выпал в Иркутской области России. Жители региона рассказывают о метелях. Местный аэропорт был вынужден временно приостановить работу. Сейчас на улицах кое-где лежит снег. При этом, по данным синоптиков, уже на выходных ожидается до 27 градусов тепла.

Напомним, в прошлом году в ночь на 23 июня на высокогорье Карпат выпал снег. В то же время в Раховском районе Закарпатской области был разбит детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 27 детей. Для оказания помощи туристам были привлечены две поисково-спасательные группы в составе восьми человек личного состава и три единицы техники.

Спасатели добирались почти семь часов к группе детей, чей палаточный лагерь на горе Близница засыпало снегом . Детям принесли теплые одеяла и согрели горячим чаем. Потом помогли им спустится и доставили в село Квасы Раховского района. После этого ребят планировали разместить в одном из хостелов Раховского района.

Также мы писали, что в октябре в горах Ивано-Франковской области выпал снег:

Ранее сообщалось, что в этом году в Карпатах на Пасхальные праздники выпал снег.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Иркутской области России неожиданно выпал снег: видео". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"