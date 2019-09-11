В Италии погиб высокопоставленный российский чиновник: стали известны подробности

По данным итальянских СМИ, мужчина сорвался со скалы, когда фотографировал штормовое море.

Остров Сардиния, Италия / Фото: Depositphotos

Генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения России Олег Панитков погиб в результате несчастного случая на итальянском острове Сардиния. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

"Мы считаем своим долгом сейчас сообщить публично об этом трагическом событии", - заявили в Ассоциации.

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По данным итальянских СМИ, мужчина сорвался со скалы, когда фотографировал штормовое море.

Олег Панитков – гендиректор Ассоциации деревянного домостроения, член экспертно-консультационного совета министерства промышленности и торговли РФ по вопросам развития лесопромышленного комплекса, деревообрабатывающего оборудования и лесного машиностроения, член комитета по разработке технических регламентов и стандартов в строительстве ТК144, член правления Совета по "зеленому" строительству Союза архитекторов России.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Италии задержали высокопоставленного российского чиновника Александра Коршунова. 57-летний мужчина занимает должность директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) – дочерней компании госкорпорации "Ростех".

Он был задержан по запросу США, которые подозревают его в коммерческом шпионаже. Речь идет о хищении информации корпорации General Electric, которую планировалось использовать для нового российского двигателя ПД-14 – такие собираются в будущем установить на российские гражданские лайнеры МС-21.

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