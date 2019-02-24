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В Италии разгорелся скандал с финансированием партии "друзей Путина"

Сегодня, 16:38

"Роснефть" грозит судом газете за статью о "тайных российских встречах" помощница вице-премьера Италии

Маттео Сальвини
Маттео Сальвини. Фото: AFP
В Италии разгорелся скандал с финансированием партии "друзей Путина" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2ab/cd3/5c72abcd3944c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2ab/cd3/5c72abcd3944c.jpg Россия "Роснефть" грозит судом газете за статью о "тайных российских встречах" помощница вице-премьера Италии

Москва предложила финансовую помощь правопопулистской партии "Лига" вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини, говорится в статье "Секретные переговоры по финансированию Лиги Маттео Сальвини русскими деньгами", опубликованной итальянским изданием L'Espresso на этой неделе.

Якобы его помощник Джанлука Савоини совершил десятки поездок в Москву, где встретился с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, что итальянское правительство не афишировало.

В ходе встреч Россия предложила Сальвини заключить сделку о поставках 250 тыс. тонн российского топлива итальянской компании через подпольные схемы с участием "Роснефти", что принесло бы "Лиге" 3 млн евро для участия в майских выборах в Европарламент.

Представитель российского вице-премьера Илья Джус уже заявил, что журналистское расследование было построено на бездоказательных домыслах, и что Козак не знаком и Сальвини.

"Козак лично никогда не был знаком с господином Сальвини, они не проводили ни официальных, ни "секретных" встреч, эспрессо по офисам вместе не пили", – отметил он.

В "Роснефти" также назвали опубликованную информацию не соответствующей действительности и уже потребовали немедленно ее опровергнуть, а в случае отказа пригрозили судом.

Напомним, что Сальвини неоднократно отличался заявлениями в поддержку политики Владимира Путина и откровенно пророссийскими высказываниями. В частности, в прошлом году он назвал "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявил о "законности" аннексии Крыма Россией

Кроме того, правительство Сальвини неоднократно поднимало вопрос приостановления или полной отмены санкций ЕС в отношении РФ.

Мы также писали о дипломатическом скандале между Италией и Францией, которая отозвала из Рима своего посла для консультаций после встречи другого итальянского вице-премьера Луиджи ди Майо с активистами "желтых жилетов".

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Тег нефть, Россия, Италия, Европарламент, Роснефть, сальвини

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Источник:

Интерфакс

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