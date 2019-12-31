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В канун Нового года в России напали на пост полиции, есть жертвы (видео)

31 декабря, 19:58

Один из преступников убит, второй ранен силовиками

Видео: Mash

В столице Ингушетии Магасе, где в начале года происходили серьезные протесты, неизвестные напали на пост ДПС. Как сообщил Telegram-канал Mash, во время атаки пострадало трое сотрудников полиции.

Группа нападавших состояла из двух человек, которые влетели в пост на авто, после они вышли и атаковала полицейских.

"У преступников были ножи. Один из них убит, второй ранен – сейчас он обезврежен силовиками. При нападении погиб один сотрудник ДПС, в городе усилены меры безопасности", - отмечается в сообщении.

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Кроме ножей, по данным "Интерфакса", у нападавших было огнестрельное оружие.

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Видео: Mash

Напомним, что в 2018 году Ингушетия и Чечня решили переделить границу, обменявшись территориями, и закрепить ее юридически. Однако жители Ингушетии отреагировали на это более чем болезненно – глава переданного Чечне Сунженского района Иса Хашагульгов подал в отставку, а в Магасе начались демонстрации.

При этом Конституционный суд Ингушетии признал незаконным решение парламентапередать Чечне некоторые территории республики.

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Россия полиция ингушетия дпс

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