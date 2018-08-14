В колонию к Сенцову пустят правозащитницу

Глава Совета по правам человека при президенте РФ сообщил, что ФСИН дала разрешение на посещение колонии в Лабытнанги, где держат узника Кремля

Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разрешила правозащитнице Зое Световой посетить колонию, где содержится незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов на своей странице в Twitter.

"СПЧ попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН по ЯНАО в Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что", – написал Федотов.

Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Уже в четверг, 9 августа, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Отметим, 12 августа, в воскресенье, исполнилось 90 дней с того момента, как украинский режиссер Олег Сенцов объявил в российской тюрьме бессрочную голодовку, требуя освободить всех незаконно удерживаемых в РФ соотечественников.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.