В Конституции РФ пропишут "победу СССР в Великой Отечественной войне": Путин одобрил

В Москве утверждают, что в последнее время якобы участились попытки переписать историю Второй мировой войны

Владимир Путин на заседании комиссии / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение прописать в Конституции страны положение о победе СССР в "Великой Отечественной войне", но предложил обдумать этот вопрос. Он сказал это на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон России.

"Нужно ли это в Конституции отмечать, и если нужно, то где – это нужно подумать. Но сама по себе идея, конечно, хорошая", - сказал он.

Эту поправку выдвинул сенатор Алексей Пушков. Он объяснил президенту, что в последнее время якобы участились попытки переписать историю Второй мировой войны и создать "альтернативную историю, в которой роль СССР в победе будет девальвирована".

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"Я вашу позицию разделяю, безусловно, вы не могли это не заметить, я публично об этом все время говорю. Попытки переписать историю вредны и, конечно, имеют определенный подтекст", – сказал Путин.

Как известно, в России продолжается работа над дополнениями к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ. Среди поступающих предложений есть и довольно любопытные. Так, поступило предложение переименовать должность главы государства на "Верховный правитель". На сообщение о том, что для Путина придумали новую должность бурно отреагировали соцсети.

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Тем временем Московский патриарх Кирилл предложил вписать в конституцию России упоминание о Боге.

Как известно, 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране.

Более детально читайте в материале: Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине.

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