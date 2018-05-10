"Антитеррор" против полиции – в Костроме офицеры десанта устроили пьяный дебош: опубликовано видео

9 мая в российской Костроме в кафе "Валенок" руководство 331-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ устроили пьяный дебош. Соответствующее видео появилось в сети.

"В кафе "Валенок" День победы отмечали и. о. командира полка, его заместитель по воспитательной работе и заместитель по службе тыла. Это они вызвали подкрепление из полка для того, чтобы отбиться от полицейских", – сказано в сообщении Telegram-канала Mash.

Дебоширов возмутило то, что персонал и остальные посетители заведения не служили в армии. Сотрудники кафе были вынуждены вызвать полицию. В ответ полковник и два майора решили вызвать "подкрепление". На помощь прибыли несколько отрядов с автоматами, которые напугали и посетителей кафе, и полицию. Однако выполнять приказы пьяного руководства "подмога" отказалась и ушла из заведения.

"Когда дебоширов начали задерживать, один из них поднял по тревоге в части подразделение антитеррора, и те бравые ребята около 40 человек с боевым оружием и патронами завалились в кабак, после этих "вундерофицеро"в доставили в отдел и через полчаса их отпустили, а бумаги о их доставлении исчезли", – рассказал один из очевидцев происшествия.

Появились данные, что командир полка уже написал рапорт об увольнении.

Пользователи сети весьма негативно отреагировали на этот инцидент.

"Искренне надеюсь, эти отмороженные дегенераты отхватят по полной. Такую дичь по форме будет творить только наглухо отбитый идиот потерявший берега, а таких мне лично не жаль", – пишет один.

"Должны по новому уставу уволить! Не то что в форме в кабак нельзя заходить, тем более по форме пить... Обнаглели блин...", – возмущается второй.

"Позор...вот не понимаю, зачем пить в форме?! Зачем пить так, что сносит башню?! Это не офицеры, а какое-то обычное быдло. Настоящих офицеров я знаю, это совершенно другие люди, которые себе такого никогда не позволят! И не понятно как эта группа "антитеррора" прибыла туда, по идее их полномочия заканчиваются за пределами части...", – считает третий.

"Вы забыли, в какой стране живете? У нас давно положили огромный болт на все, даже на День Победы. Думаете в высших эшелонах власти кому-то есть дело, что кто-то буянит 9 мая? Нет, более того этих уродов скорее всего отмажут. Дань уважения к ветеранам было бы намного больше, если бы им предоставили нормальные условия для жизни, а не парады и салюты.

Не простят? Веры в хорошее будущее с таким правительством нет и вряд ли она появится. Мы если пока не в заднице, то точно туда идем. Зато у нас большая часть населения, окружаемые несправедливостью и нищетой, озабочена проблемами Украины и Сирии. А в бедах России виноваты Штаты и 5 колонна", – иронизирует еще один комментатор.

Напомним, в одном из краснодарских супермаркетов парочка нетрезвых "полицейских" устроила пьяную драку. По словам очевидцев, мужчина с женщиной пришли в магазин за алкоголем, зная, что после 22:00 спиртное не продают, однако надеялись, что обойти закон им помогут корочки.

Ранее в сети появилось видео массовой драки в киевском супермаркете. 15 марта вечером девушки-подростки начали бегать по магазину и ломать витрины. На замечания охранников они не реагировали, более того, позвали парней, которые завязали драку с охранниками. Чтобы усмирить молодых людей, охрана вызвала полицию. Приехавшие полицейские попросили охранников отпустить ребят, но те начали прыгать и на полицию.