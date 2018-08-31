В Кремле допускают, что Трамп и Путин встретятся трижды до конца года

Сегодня, 15:16

Президенты США и России могут встретиться на полях нескольких совместных международных мероприятий

Фото: AFP
Фото: AFP

Россия не исключает того, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться на полях совместных международных мероприятий, заявил газете "Известия" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что в ноябре лидеры посетят еще как минимум три международных события – окончание Первой мировой войны во Франции, 13-й Восточноазиатский саммит в Сингапуре и саммит G20 в Аргентине.

Песков подтвердил, что Москва настроена на организацию переговоров с Вашингтоном на различных международных площадках и не исключил контактов на высшем уровне в этих странах.

"Все зависит от взаимности", — прокомментировал пресс-секретарь Путина возможность встреч с Трампом.

Напомним, что в этом году Трамп и Путин виделись всего лишь раз – на двусторонней встрече в Хельсинки.

Мы также уже освещали реальные итоги встречи Трампа и Путина.

Кроме того, Дональд Трамп приглашал Путина в Вашингтон.
Россия, США, Песков, лидеры, Дональд Трамп, Владимир Путин
Источник:

Известия

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