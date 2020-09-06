В Кремле исправляли ляп Захаровой: предлагала президенту Сербии исполнить трюк Шерон Стоун

Скандал вспыхнул после поста Захаровой о встрече Трампа и Вучича

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову пришлось исправлять ляп своей помощницы Марии Захаровой и созвониться с президентом Сербии Александром Вучичем.

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Как сообщили на официальном сайте МИД РФ, в переговорах обсуждалась встреча Вучича и президента США Дональда Трампа, по которым "прошлась" Захарова.

Перед этим разговором вспыхнул скандал, связанный с публикацией помощницы Лаврова, которая в Facebook комментировала встречу лидеров двух государств.

Она опубликовала фотографию встречи в Белом доме, где Вучич сидит напротив Трампа. В том же посте она прикрепила кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой в исполнении Шерон Стоун и подписала: "Если вас позвали в БД (Белый дом. – Ред.), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2".

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В ответ Вучич назвал пост Захаровой пошлым и примитивным, добавив, что он больше говорит об официальном представителе МИД России, а не о переговорах в Вашингтоне. Также он добавил, что в разговоре с Трампом отстаивал в том числе и взаимодействие с Россией.

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После заявления сербского лидера Захарова обновила свой пост, заверив, что он был "неверно истолкован" и она обращала внимание на "высокомерие" американцев.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский разозлил россиян своим заявлением в Польше. Тогда Захарова опубликовала истеричный пост, назвав слова украинского лидера "аморальными".

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