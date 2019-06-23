В Кремле назвали главную тему переговоров Путина на саммите G20
Пока все обсуждают возможную встречу с Трампом, Песков рассказал, о чем Путин будет говорить с мировыми лидерами
Президент России Владимир Путин на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Японии во время встреч с мировыми лидерами будет обсуждать мировые кризисы и пути их решения. Об этом рассказал в эфире одного из российских телеканалов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что планируемые встречи президента России с партнерами на предстоящем саммите G20 будут посвящены урегулированию международных кризисов.
"У меня нет сомнений. Именно этому будет посвящены все контакты президента, которые сейчас еще верстаются и планируются", – сказал Песков.
Отмечая на вопрос, будет ли все-таки в Осаке встреча с президентом США Дональдом Трампом, он ответил: "Давайте дождемся с вами "двадцатки".
Напомним, саммит G20 пройдет 28-29 июня в японском городе Осака.
В то же время одной из главных интриг "Большой двадцатки" является возможная встреча президентов США и России. Пока стороны еще не объявили официально, состоится ли она. Например, в прошлом году на саммите G20 в Аргентине Трамп в последний момент отказался от встречи с президентом РФ из-за агрессии России против Украины Керченском проливе. Недавно в Кремле озвучили вариант встречи Путина и Трампа.
В свою очередь сам Трамп заявил, что хочет Дружить с Россией и проведет встречу с Путиным. Также он объяснил, что привело к ухудшению отношений между США и Россией.
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