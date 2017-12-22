В Кремле назвали условие для возвращения российских офицеров в СЦКК

Вчера, 12:26

Путин якобы готов вернуть РФ в СЦКК, но Москва недовольна условиями для работы российских военных

Дмитрий Песков. Фото: AFP
Дмитрий Песков. Фото: AFP

Российские военные вернутся в СЦКК (Совместный центр координации и контроля по прекращению огня на Донбассе) в том случае, если Киев обеспечит им условия для выполнения своих функций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, намекая, что якобы российским офицерам мешали работать.

Он считает, что до этого у российских военных якобы не было надлежащих условий для работы.

"Действительно, тема вчера обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Меркель. Как мы и сообщили по итогам разговора, Путин говорил о нашей готовности рассмотреть такую возможность (возвращения в СЦКК. – Ред.), если удастся заручиться пониманием того, что "провокационные действия" со стороны Киева в отношении наших военных прекратятся и им будет предоставлена возможность и обеспечены условия для выполнения своих функций", – сказал Песков.

Как сообщалось, спикер МИД РФ Мария Захарова назвала причину, почему РФ отказался от продолжения совместной работы в СЦКК. По ее словам, российская сторона считает неприемлемой перспективу прохождения российскими офицерами биометрического контроля на украино-российской границе, который заработает для россиян с января.

Напомним, скандал с выходом России из СЦКК начался 18 декабря. Российские офицеры покинули Совместный Центр координации и контроля по прекращению огня на Донбассе. Политики и эксперты сходятся во мнении, что это приведет к эскалации ситуации на фронте.
Россия, офицеры, песков, российские военные, СЦКК
Источник:

УНИАН

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