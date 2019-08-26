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В Кремле назвали условие возвращения России в G8

26 августа, 15:05

Песков надеется, что другие страны поддержат предложение Дональда Трампа

Саммит "Большой семерки" в 2018 году

Саммит "Большой семерки" в 2018 году / Фото: Flickr

В Кремле не считают возможным возвращаться к формату "Большой восьмерки" без соглашения всех стран "Большой семерки". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом", — заявил Песков.

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Также представитель Кремля сказал, что не считает провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его слова о возвращении к формату G8 с учетом противоречий между странами G7 по этому вопросу. Он надеется, что "со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся".

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Напомним, президент США Дональд Трамп вступил в конфликт со своими коллегами из стран "Большой семерки" из-за его требования вернуть Россию в данное сообщество. Трамп во время общего ужина с другими лидерами стран G7 настойчиво утверждал, что Владимир Путин должен быть приглашен обратно в клуб лидеров наиболее богатых стран мира.

Кроме того, в Германии сделали четкое заявление по России и формату G8. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает, что возвращаться к формату G8 с участием России рано, что это стало бы свидетельством слабости существующей "семерки". Если бы страны G7 снова приняли Россию в клуб, Москва могла бы в этом усмотреть "поощрение" проводимой ею политики.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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Россия Песков большая семерка

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