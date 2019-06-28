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В Кремле не исключают реанимацию "нормандского формата" с приходом Зеленского

28 июня, 21:40

Для того чтобы собираться в "нормандском формате", нужно сначала сделать домашнюю работу, – считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: AFP

Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского даёт возможность говорить о реанимации "нормандского формата" по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента на Украине, следует говорить о реанимации "нормандского формата", – сказал Песков.

Он отметил, что в связи с этим действительно речь о встрече в "нормандском формате" заходила в ходе     .

"Для того, чтобы собираться в нормандском формате, нужно сначала сделать домашнюю работу. В этом плане мы ожидаем, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва, необходимая для встречи в верхах", – резюмировал Песков.

Следующий раунд переговоров в "нормандском формате" состоится 12 июля, однако пройдет он на уровне политических советников, а не лидеров государств. Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хочет не только перезагрузить переговоры в Минске, но и подключить к "нормандскому формату" новых игроков, например, США и Британию для активизации переговорного процесса по Донбассу. А недавно стало известно, что еще одна страна ЕС хочет попасть в "нормандский процесс".

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что якобы Украина "не подает сигналов" касательно встреч в "нормандском формате". По словам дипломата, российский лидер уже подтвердил готовность Москвы работать над улучшением отношений с Киевом для восстановления их партнерского духа.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия. Он выразил желание организовать такую встречу и отметил, что у него будут контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.


В то же время, Зеленский назвал предпосылками для возвращения к диалогу в "нормандском формате" освобождение украинских пленных, возвращение украинских моряков, а также прекращение огня и разведение войск.

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Тег Путин, Донбасс, кремль, Песков, Украина, нормандский формат, Макрон

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Источник:

Интерфакс

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