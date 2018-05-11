В Кремле обиделись, что Порошенко не согласовал с ними дату встречи "нормандской четверки"

Сегодня, 16:44

В РФ пока еще не приступили к согласованию сроков последующего саммита

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В России пока не начали согласовывать сроки проведения следующего саммита в нормандском формате. Об этом сообщил и.о. помощника президента Юрий Ушаков, комментируя слова украинского президента Петра Порошенко о том, что эта встреча может состояться в начале июня, пишет ТАСС

"Это надо у Порошенко спросить, потому что эти вопросы согласовываются в формате "четверки", но такого согласования еще не было", – сказал представитель Кремля.

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил позицию России по переговорам в "нормандском формате". Российский дипломат назвал главные цели будущей возможной встречи "нормандской четверки".

Напомним, последний раз "нормандская четверка" общалась в конце марта в телефонном режиме. Было обнародовано новое заявление по Донбассу. В частности, лидера стран договорились о "пасхальном" перемирии на востоке Украины, которое, несмотря на согласие Путина, так и не было выполнено и нарушается по сей день.

Как рассказывал недавно Дмитрий Тымчук, у Путина поставили новую задачу по Украине и он раскрыл коварные планы Кремля. По его словам, после провала прежних планов в Украине, Кремль решил зайти с другой стороны.

В то же время российский политолог Андрей Пионтковский отмечал, что олигархам Путина не нужна война с Украиной и он указал на обострение ситуации в Кремле. По его словам, российская элита недовольная ситуацией, в которую загнал их Путин, и хочет выхода РФ с Донбасса.
Россия, Украина, переговоры, Порошенко, нормандская четверка

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