В Кремле обсуждают возможную отмену парада 9 мая из-за коронавируса

Окончательное решение о параде будут принимать с учетом эпидемиологической ситуации

Решение о возможной отмене парада 9 мая в этом году в связи с распространением коронавируса по России и другим странам пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос, безусловно, обсуждается, пока никаких решений не принималось, подготовка продолжается", – сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Решение о том, проводить парад или не проводить, а если проводить, то в каком формате, еще предстоит принять с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация", - добавил Песков.

Реклама

Отвечая на вопрос о том, может ли парад пройти без зрителей, Песков заметил: "Ситуация вынуждает нас быть гибкими, поэтому говорить о том, что возможно, наверное, сейчас не следует".

Как известно, в этом году в России будут отмечать 75-летие Победы СССР в Великой отечественной войне. На парад 9 мая в Москву планируют прибыть ряд мировых лидеров, в частности, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон, кроме того, ряд политических лидеров были приглашены на это мероприятие, но пока не дали ответа.

Согласно последним данным, в России подтверждены 658 случаев заражения коронавирусом (больше половины из них – 410 – в Москве).

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама