В Кремле обвинили США в подготовке "информационной диверсии" против РФ
В СМИ может появиться информация о том, что Москва оказывала помощь ИГИЛ в Афганистане
В Министерстве иностранных дел России заявили, что располагают информацией о том, что спецслужбы США якобы готовят серию "вбросов" в СМИ Афганистана и ряда западных стран, нацеленных на дискредитацию политики России на афганском направлении. Об этом говорится в заявлении российского ведомства.
В частности, в МИД РФ заявили, что в СМИ может появится информация о том, что Россия содействовала ИГИЛ, в том числе, в переброске в Афганистан боевиков данной террористической группировки из Сирии и Ирака.
"Цель подобной информационной "диверсии" очевидна – отвлечь внимание международной общественности от провалов в более чем 17-летней афганской кампании США. Объявленное недавно Белым домом намерение частично вывести американские войска из Афганистана расценивается многими как фактическое признание собственного поражения" - заявили в МИД России.
Ранее сообщалось, что Вашингтон оставит свои войска в Исламской Республике, хотя до этого СМИ распространяли слухи о выведении части американской армии оттуда.
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