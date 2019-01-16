В Кремле обвинили США в подготовке "информационной диверсии" против РФ

В СМИ может появиться информация о том, что Москва оказывала помощь ИГИЛ в Афганистане

МИД России. Фото из открытых источников.

В Кремле обвинили США в подготовке "информационной диверсии" против РФ https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f66/a79/5c3f66a7970c4.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f66/a79/5c3f66a7970c4.jpg 2019-01-16T19:18:00+02:00 Россия В СМИ может появиться информация о том, что Москва оказывала помощь ИГИЛ в Афганистане

В Министерстве иностранных дел России заявили, что располагают информацией о том, что спецслужбы США якобы готовят серию "вбросов" в СМИ Афганистана и ряда западных стран, нацеленных на дискредитацию политики России на афганском направлении. Об этом говорится в заявлении российского ведомства.

В частности, в МИД РФ заявили, что в СМИ может появится информация о том, что Россия содействовала ИГИЛ, в том числе, в переброске в Афганистан боевиков данной террористической группировки из Сирии и Ирака.

"Цель подобной информационной "диверсии" очевидна – отвлечь внимание международной общественности от провалов в более чем 17-летней афганской кампании США. Объявленное недавно Белым домом намерение частично вывести американские войска из Афганистана расценивается многими как фактическое признание собственного поражения" - заявили в МИД России.

Ранее сообщалось, что Вашингтон оставит свои войска в Исламской Республике, хотя до этого СМИ распространяли слухи о выведении части американской армии оттуда.

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