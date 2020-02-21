В Кремле отреагировали на "страхи" из-за ухода Путина

Россияне боятся ухода из власти своего президента Владимира Путина даже несмотря на то, что он входит в тройку политиков, которым не доверяют сильнее всего.

Об этом, как сообщает РБК, свидетельствуют результаты исследования Центра политической конъюнктуры, авторы которого назвали Путина олицетворением системы власти для россиян.

Поэтому вызванная конституционной реформой в РФ возможность прекращения его полномочий после 2024 года вызывает у сограждан страхи. Самые выраженные из них: передел власти между партиями, отмена социальной поддержки и потеря Россией авторитета в мире.

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Среди прочих страхов: рост коррупции, возможность раскола России на несколько республик, экономический упадок и война с НАТО.

В Кремле уже прокомментировали результаты исследования.

"А куда же, хочется спросить политологов, куда же вы все время "уходите" Путина? Он в начале своего срока, он никуда не уходит, он президент России ... Его все время куда-то "уходят", а потом это неистово обсуждают", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что у хозяина Кремля "планов громадье".

Напомним, 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране. А 9 февраля Госдума РФ единогласно поддержала в первом чтении предложенные им поправки в Конституцию.

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