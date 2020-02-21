Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

В Кремле отреагировали на "страхи" из-за ухода Путина

21 февраля, 13:07

Владимир Путина стал олицетворением системы власти для россиян

Россияне боятся ухода из власти своего президента Владимира Путина даже несмотря на то, что он входит в тройку политиков, которым не доверяют сильнее всего.

Об этом, как сообщает РБК, свидетельствуют результаты исследования Центра политической конъюнктуры, авторы которого назвали Путина олицетворением системы власти для россиян.

Поэтому вызванная конституционной реформой в РФ возможность прекращения его полномочий после 2024 года вызывает у сограждан страхи. Самые выраженные из них: передел власти между партиями, отмена социальной поддержки и потеря Россией авторитета в мире.

Реклама

Среди прочих страхов: рост коррупции, возможность раскола России на несколько республик, экономический упадок и война с НАТО.

В тренде
Из-за сильного снегопада в Канаде столкнулись 200 авто: десятки пострадавших

В Кремле уже прокомментировали результаты исследования.

"А куда же, хочется спросить политологов, куда же вы все время "уходите" Путина? Он в начале своего срока, он никуда не уходит, он президент России ... Его все время куда-то "уходят", а потом это неистово обсуждают", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что у хозяина Кремля "планов громадье".

Напомним, 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране. А 9 февраля Госдума РФ единогласно поддержала в первом чтении предложенные им поправки в Конституцию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия россияне Владимир Путин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
"Незаконно созданное государство": в РФ судья удивил заявлением об СССРРоссия
Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробности
Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробностиПолитика
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель Кремля
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель КремляПолитика
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения Эрдогана
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения ЭрдоганаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...