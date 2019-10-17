В Кремле ответили на инцидент с американскими дипломатами в Архангельской области

Дмитрий Песков заявил, что инцидент с дипломатами не относится к компетенции Кремля

Фото: kremlin.ru

Вопросы, связанные с дипломатами из США, которых сняли с поезда в Архангельской области, лежат вне повестки дня Кремля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не вопрос Кремля, это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США", - отметил он.

Песков напомнил, что существуют определенные процедуры подачи уведомлений в случае таких поездок дипломатов по стране, а также на ряде территорий и предприятий введен определенный режим, который все должны соблюдать.

"И есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают", - добавил представитель Кремля.

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Дипломатов из США подозревают в административном правонарушении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").

"Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами, - заявил журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. - Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска".

"Какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому, я думаю, будет просто дальнейшее разбирательство, как это стало возможно", - добавил высокопоставленный дипломат.

Ранее сообщалось, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда "Нёнокса – Северодвинск" в связи с въездом на режимную территорию якобы без разрешения.

Инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции "Северодвинск". "При проверке документов у пассажиров поезда "Нёнокса – Северодвинск" были обнаружены трое иностранных граждан. Среди них военно-морской атташе при посольстве США Кёртис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.

Поскольку данная территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда. Между тем в Госдепе заявили, что дипломаты США, которые могли нарушить нормы пребывания, уведомили власти РФ о поездке. В американском диппредставительстве в Москве также подтвердили, что дипломаты оповещали Министерство обороны России о предстоящей поездке.

Между тем в МИД РФ отметили, что дипломаты США уведомляли о намерении посетить Архангельск, а не расположенный в 50 километрах от областного центра Северодвинск, где находится государственный Российский центр атомного судостроения.

Напомним, в августе российские власти отказались выдать визы трем членам Сената США, которые хотели посетить РФ – Майку Ли, Крису Мерфи и Рону Джонсону.

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