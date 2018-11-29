В Кремле ответили на отказ Трампа встречаться с Путиным

Сегодня, 19:35

Песков заявил, что российский президент получит дополнительное время для полезных встречь

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Кремль не получал пока официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин не поменял планы участия в саммите Группы двадцати.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ (об отмене Трампом встречи с Путиным). Официальной информации не имеем", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Путин получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита Группы двадцати, если планировавшиеся ранее его переговоры с президентом США Дональдом Трампом действительно отменены.

"Если это так (Трамп отменил встречу с Путиным), у президента (России) будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Дональд Трамп в Twitter написал, что отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Поскольку корабли и моряки не вернулись из России в Украину, я считают отмену моей запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным в Аргентине лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон", – написал он.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Также сообщалось, что все 24 членов боевого состава кораблей были арестованы и перевезены в Москву.

Кроме того, мы писали, что ранее Трамп назвал агрессию России "не тем, что все всем нравится" и выразил надежду на, что эскалация будет решена.
Путин, азовское море, Трамп
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: AFP

Будет выглядеть слабаком: почему Трампу нежелательно договариваться с Путиным после Азовского кризиса

Сегодня, 14:32

На переговоры лидеров США и РФ значительно повлияет ситуация в Керченском проливе

Россия

Фото: AFP

Политика Путина разделила россиян: почти половина РФ считает курс Кремля неверным

Сегодня, 14:16

В прошлом году количество сторонников заданного курса вдвое опережало число его противников
Загрузка...

Политика

Блокада Керченского пролива. Фото: AFP

В Кремле прокомментировали блокаду Керченского пролива

Сегодня, 13:24

Песков выдвинул свою версию, почему может быть перекрыт проход для украинских судов

Политика

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

У Путина отреагировали на слова Порошенко о кораблях НАТО в Черном море

Сегодня, 13:05

Глава украинского государства рассчитывает на помощь союзников, но вот в Кремле не в восторге от такой перспективы

Политика

Петр Порошенко. Фото: AFP

Порошенко: Есть признаки, что Путин может начать новое наземное наступление

Сегодня, 12:46

Глава государства рассказал немцам о глобальных планах Кремля и чего добивается Путин

Сергей Корсунский

Facebook, технологии "deep fake" – что дальше?

Сегодня, 12:46

Политика

Фото: kremlin.ru

"Младенцы на завтрак": эксперт объяснил скандальное заявление Путина об Украине

Сегодня, 12:25

Президент РФ пытается переложить ответственность за морскую агрессию против Украины на Запад и Киев

Россия

Владимир Путин. Фото: Getty Images

Twitter отключил страницу "Владимира Путина" с миллионом подписчиков

Сегодня, 11:18

На аккаунт за шесть лет его существования подписались более миллиона пользователей микроблогов

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Почему Путин напал в Азовском море и почему именно сейчас: названы четыре причины

Сегодня, 11:01

Одно из важнейших для России направлений в войне против Украины – уничтожение экономики, отметила Геращенко

Политика

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Встреча с Путиным под угрозой: Трамп ждет отчет по Украине

Сегодня, 09:51

Американский лидер решил разобраться, что произошло в Керченском проливе между украинскими и российскими кораблями
Загрузка...