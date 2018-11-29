В Кремле ответили на отказ Трампа встречаться с Путиным

Песков заявил, что российский президент получит дополнительное время для полезных встречь

Кремль не получал пока официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин не поменял планы участия в саммите Группы двадцати.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ (об отмене Трампом встречи с Путиным). Официальной информации не имеем", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Путин получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита Группы двадцати, если планировавшиеся ранее его переговоры с президентом США Дональдом Трампом действительно отменены.

"Если это так (Трамп отменил встречу с Путиным), у президента (России) будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Дональд Трамп в Twitter написал, что отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Поскольку корабли и моряки не вернулись из России в Украину, я считают отмену моей запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным в Аргентине лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон", – написал он.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Также сообщалось, что все 24 членов боевого состава кораблей были арестованы и перевезены в Москву.

Кроме того, мы писали, что ранее Трамп назвал агрессию России "не тем, что все всем нравится" и выразил надежду на, что эскалация будет решена.