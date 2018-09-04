В Кремле ответили на предостережения Трампа по Сирии

Сегодня, 14:06

По словам Пескова, ситуация в Идлибе продолжает оставаться темой для особой озабоченности и в Москве, и в Дамаске, и в Анкаре, и в Тегеране

Дмитрий Песков. Фото: AFP
Дмитрий Песков. Фото: AFP

Сирийские вооруженные силы Башара Асада готовятся к решению проблемы Идлиба, который до сих пор находится под контролем оппозиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы США воздержаться от военной операции.

"Просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный, негативный потенциал (ситуации в Идлибе) для всей ситуации в Сирии, наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом", – сказал он.

По его словам, ситуация в Идлибе продолжает оставаться темой для особой озабоченности и в Москве, и в Дамаске, и в Анкаре, и в Тегеране.

"Главное, что это представляет существенную угрозу – и об этом говорил президент России (Владимир Путин, – Ред.) – для наших пунктов временного базирования. Именно оттуда (из Идлиба) осуществляются засылки беспилотных летательных аппаратов, которые представляют угрозу для наших баз временного базирования (в Сирии)", – указал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран совершат "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции – провинцию Идлиб.

"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно нападать на провинцию Идлиб. Россияне и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Могут быть убиты сотни тысяч людей. Не позволяйте этому случиться", – отметил он.

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Напомним, сирийские правительственные войска готовят наступление на последний анклав повстанцев - провинцию Идлиб и прилегающие районы.

По имеющимся данным, в провинции Идлиб на северо-западе Сирии находятся десятки тысяч боевиков, многие из которых были эвакуированы в Идлиб в рамках соглашений о прекращении огня.

В Госдепе США сделали четкое предупреждение России и Асаду по Идлибу.
Россия, Сирия, США, Песков, Идлиб
Источник:

ТАСС

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