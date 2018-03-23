В Кремле ответили на решение ЕС отозвать посла

Сегодня, 11:52

Посол ЕС в РФ отзывается для консультаций в Брюссель в связи с отравлением экс-полковника ГРУ

Дмитрий Песков, фото АиФ
Дмитрий Песков, фото АиФ

В Кремле сожалеют о решении Евросоюза отозвать из Москвы для консультаций своего посла Маркуса Эдерера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку "с большой долей вероятности", принимаются такие решения и строятся суждения такого рода", – сказал он журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду отзыв посла ЕС из Москвы, говоря, что Кремль сожалеет о подобных действиях, Песков сказал: "Да, решение об отзыве на консультации".

На саммите Евросоюза было принято решение об отзыве посла ЕС в РФ. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которого цитирует агентство Associated Press, "посол ЕС в РФ отзывается для консультаций в Брюссель" в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он отметил, что это "мера", а не "шаг в рамках санкций", и что посол не был отозван из российской столицы окончательно.

Ранее лидеры Евросоюза выпустили совместное заявление, в котором поддержали выдвинутые Великобританией в адрес России обвинения в отравлении экс-офицера ГРУ и его дочери. "Весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения", – говорилось в нем.

12 марта глава британского кабинета министров Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление 5 марта в Солсбери Скрипаля и его дочери Юлии, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ. 14 марта Великобритания объявила о мерах в отношении России в связи с "делом Скрипаля", 17 марта российская сторона объявила об ответных шагах в отношении Лондона.

Отметим, позиции стран ЕС по высылке российских дипломатов из-за дела Скрипаля разделились.
Россия, отравление, евросоюз, песков, Скрипаль
Источник:

Интерфакс

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