В Кремле ответили на слова Макрона о мечте Путина

Сегодня, 15:04

Песков заявил, что Москва заинтересована в стабильности и предсказуемости на пространстве ЕС

Дмитрий Песков. Фото: AFP
Дмитрий Песков. Фото: AFP

Мечтой президента России Владимира Путина является "демонтаж Евросоюза". Об этом в интервью шведскому телеканалу SVT Эмманюэль Макрон.

"Я уважаю Владимира Путина и являюсь одним из тех лидеров, кто говорит, что нам нужно построить новую архитектуру безопасности и обороны с Россией. Нам нужна эта дискуссия с Россией… Но мечта Путина – это демонтаж Европейского Союза", - сказал он.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в стабильности и предсказуемости на пространстве ЕС.

"У президента Путина установились очень конструктивные рабочие и добрые личные отношения с Макроном, что помогает им обсуждать достаточно острые темы и вопросы, по которым стран не скрывая заявляют о своем несогласии и расхождении в подходах", – добавил Песков.

Говоря об отношении Путина к ЕС, Песков отметил, что "не по инициативе России эти отношения находятся в изрядно подмороженном состоянии".

"РФ в тот момент, когда такую готовность проявит Брюссель, будет готова вступить на путь оживления и нормализации отношений, тем более что по некоторым сегментам эти отношения продолжаются – в плане энергодиалога и по другим темам", – резюмировал Песков.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что Европа больше не может полагаться на военную мощь США.
Путин, Песков, Макрон
Источник:

ТАСС

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