В Кремле ответили на вопрос о пропавшем шамане, который шел "изгонять" Путина

Фото российских СМИ

В Кремле порекомендовали обратиться к местным властям за комментариями по поводу задержания в Бурятии якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Москву "изгонять" президента России Владимира Путина.

В ходе общения пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова с журналистами в четверг был задан вопрос о том, в курсе ли Кремль, что в отношении Габышева возбуждено уголовное дело, а также опасаются ли там "обряда, который он планировал провести".

"Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан в Российской Федерации. Это просто невозможно. Это не является прерогативой Кремля. Поэтому за комментариями по этой теме я рекомендую вам все-таки обращаться или к республиканским властям или к республиканским правоохранительным органам", - сказал Песков.

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Ранее стало известно, что в ночь на 19 сентября в Бурятии похитили якутского шамана Александра Габышева. По данным СМИ, ночью к лагерю у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где они ночевали, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения, в руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь приехали около сорока человек. Они также перекрыли дорогу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавали вопросы, положили лицом на землю. Несколько активистов также задержали.

Российские правоохранители утверждают, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. Однако не уточняется, в чем именно его подозревают. Шамана собираются доставить из Улан-Удэ в Якутск на следственные действия.

Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

Ранее сообщалось, что российские колдуны сожгли пять верблюдов "ради укрепления страны".

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