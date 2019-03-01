В Кремле ответили на заявление Лукашенко о единой валюте

Песков отметил, что этот вопрос должны обсуждать соответствующие рабочие группы

Фото: GettyImages.

В Кремле ответили на заявление Лукашенко о единой валюте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dd5/cda/5c3dd5cdafbc3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dd5/cda/5c3dd5cdafbc3.jpg 2019-03-01T13:11:00+02:00 Россия Песков отметил, что этот вопрос должны обсуждать соответствующие рабочие группы

В Кремле заявили, что вопрос о единой валюте Российской Федерации и Республики Беларусь должен обсуждаться, но конкретики пока нет. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы белорусского государства Александра Лукашенко.

"Дело в том, что определенные действия, в том числе по общей валюте, – это то, что прописано в имеющихся документах между нами. Конкретики никакой нет, но эта тема может и должна обсуждаться, если мы дальше продвигаемся по пути союзного строительства", – сказал Песков.

Он уточнил, что все это является предметом "экспертного разговора", и напомнил о существовании соответствующих рабочих групп.

При этом Песков не стал комментировать заявления Лукашенко о том, что практически все население Беларуси проголосовало бы против включения в состав России, если бы такой референдум проводился, а заявил, что отношения между странами являются "союзными и братскими".

"Вот это вот теплое отношение к Беларуси, конечно, я думаю, что, наверное, у нас доминирует. А в основном я не берусь комментировать", – сказал Песков.

По его словам, встреча президентов РФ и Беларуси пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организована.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

Напомним, ранее Лукашенко предупредил Россию, что она может потерять Беларусь в качестве своего единственного союзника на западном направлении, если не пойдет Минску навстречу в решении последствий "налогового маневра".

Также мы писали, что Александр Лукашенко сказал, что больше не называет Россию братским народом, и объяснил почему.

Отметим, в Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью.

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