В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Ким Чен Ына
По данным СМИ, встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться на следующей неделе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи главы российского государства Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Я могу подтвердить, что встреча готовится. Действительно, мы об этом говорим давно", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Он пообещал дать журналистам дополнительную информацию, когда будет полная ясность по срокам и месту проведения встречи.
"Пока чего-либо конкретного мы вам сказать не можем", – отметил Песков.
Ранее в четверг корейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться на следующей неделе.
"Президент России Путин собирается посетить Дальний Восток 24-го числа для участия во внутреннем мероприятии", – сообщили в агентстве.
Как предположил один из собеседников агентства, Путин, скорее всего, совершит поездку в дальневосточный регион, граничащий с северо-восточной частью Северной Кореи, после участия в форуме по инфраструктуре Китая "Один пояс, один путь", который состоится в Пекине 26-27 апреля.
Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.
В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в марте три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.
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