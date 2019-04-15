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В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Ким Чен Ына

Сегодня, 13:07

По данным СМИ, встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться на следующей неделе

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи главы российского государства Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Я могу подтвердить, что встреча готовится. Действительно, мы об этом говорим давно", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Он пообещал дать журналистам дополнительную информацию, когда будет полная ясность по срокам и месту проведения встречи.

"Пока чего-либо конкретного мы вам сказать не можем", – отметил Песков.

Ранее в четверг корейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться на следующей неделе.

"Президент России Путин собирается посетить Дальний Восток 24-го числа для участия во внутреннем мероприятии", – сообщили в агентстве.

Как предположил один из собеседников агентства, Путин, скорее всего, совершит поездку в дальневосточный регион, граничащий с северо-восточной частью Северной Кореи, после участия в форуме по инфраструктуре Китая "Один пояс, один путь", который состоится в Пекине 26-27 апреля.

Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.

В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в марте три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.

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Тег Путин, Песков, Ким Чен Ын

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Источник:

Интерфакс

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