В Кремле работал агент ЦРУ: Лавров отреагировал

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая во вторник на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о бывшем сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове, которого называют агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, сообщил, что никогда с ним не встречался.
"Я никогда его не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями", – сказал российский министр, подчеркнув, что может комментировать только факты.
"Вы упомянули о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме. Так вот, никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал, – подчеркнул Лавров. - Это, кстати, подтвердил и присутствовавший тогда на встрече советник по нацбезопасности США господин Макмастер, это подтверждают и другие люди, которые мало-мальски знакомы с тем, что тогда обсуждалось".
По его словам, на встрече с американским лидером, прежде всего, обсуждалась необходимость выправить двусторонние отношения.
"Говорили мы с президентом Трампом о том, что это не идет на пользу нашим двусторонним отношениям, поскольку страдает бизнес, страдают культурные и гуманитарные обмены. Это не идет на пользу международным отношениям и усилиям мирового сообщества по решению многочисленных проблем, урегулирование которых, как признавали и продолжают признавать многие, в решающей степени зависит от взаимодействия между Россией и США", - указал Лавров.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле работал Олег Смоленков.
По словам Пескова, Смоленков "несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей".
Напомним, телеканал CNN со ссылкой на источники из администрации американского президента Дональда Трампа сообщил, что ЦРУ было вынуждено вывезти из России агента, имевшего доступ в Кремль и располагавшего ценной информацией. Это произошло в 2017 году.
По данным источников телеканала, "шпион имел доступ к Путину и смог даже предоставлять изображения документов со стола российского лидера". При этом он работал на ЦРУ в течение 10 лет.
Вывод агента был обусловлен опасениями его разоблачения, поскольку Трамп и его окружение слишком открыто и неосторожно обращались с полученной от агента информацией.
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