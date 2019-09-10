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В Кремле работал агент ЦРУ: Лавров отреагировал

10 сентября, 16:25

Лавров заявил, что никогда не встречался со Смоленковым и не следил ни за его карьерой

Сергей Лавров

Сергей Лавров / Фото: AFP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая во вторник на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о бывшем сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове, которого называют агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, сообщил, что никогда с ним не встречался.

"Я никогда его не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями", – сказал российский министр, подчеркнув, что может комментировать только факты.

"Вы упомянули о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме. Так вот, никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал, – подчеркнул Лавров. - Это, кстати, подтвердил и присутствовавший тогда на встрече советник по нацбезопасности США господин Макмастер, это подтверждают и другие люди, которые мало-мальски знакомы с тем, что тогда обсуждалось".

По его словам, на встрече с американским лидером, прежде всего, обсуждалась необходимость выправить двусторонние отношения.

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"Говорили мы с президентом Трампом о том, что это не идет на пользу нашим двусторонним отношениям, поскольку страдает бизнес, страдают культурные и гуманитарные обмены. Это не идет на пользу международным отношениям и усилиям мирового сообщества по решению многочисленных проблем, урегулирование которых, как признавали и продолжают признавать многие, в решающей степени зависит от взаимодействия между Россией и США", - указал Лавров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле работал Олег Смоленков.

По словам Пескова, Смоленков "несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей".

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Напомним, телеканал CNN со ссылкой на источники из администрации американского президента Дональда Трампа сообщил, что ЦРУ было вынуждено вывезти из России агента, имевшего доступ в Кремль и располагавшего ценной информацией. Это произошло в 2017 году.

По данным источников телеканала, "шпион имел доступ к Путину и смог даже предоставлять изображения документов со стола российского лидера". При этом он работал на ЦРУ в течение 10 лет.

Вывод агента был обусловлен опасениями его разоблачения, поскольку Трамп и его окружение слишком открыто и неосторожно обращались с полученной от агента информацией.

Мы также писали об аресте в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Америки. Женщину приговорили к 1,5 года лишения свободы.

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Путин ЦРУ шпион лавров Смоленков

Источник: ТАСС

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