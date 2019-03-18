В Кремле рассказали о планах Путина во время визита в Крым
Сегодня оккупанты "празднуют" кражу полуострова у Украины и хозяин Кремля приедет лично
Во время визита в оккупированный Крым президент России Владимир Путин встретится с общественностью, деловыми кругами и откроет один из объектов электроэнергетики. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня пятилетие воссоединения Крыма с Россией, это праздник в России для всех россиян. Президент будет работать в Крыму", – сказал он.
Спикер Кремля отметил, что президент РФ будет открывать один из объектов электроэнергетики, что позволит "финализировать полную энергосамостоятельность Крыма, более того — даже способность передавать электроэнергию на основную землю". Также он встретится с крымчанами.
"Главным он (Путин) посчитал необходимым сегодня встретится с общественностью. Это будут представители общественности, деловых структур из Севастополя и Крыма с тем, чтобы без протокола пообщаться с ними на счет того, что произошло за пять лет на полуострове, какие есть проблемы, что недостаточно, что хорошо", – уточнил Песков и добавил, что будут и другие мероприятия с участием Путина.
Отметим, последний раз Путин был в Крыму в ноябре прошлого года. Тогда российский лидер в нарушение украинского закона прибыл на оккупированную территорию принял участие в заседании президиума Госсовета по выполнению национальных целей и стратегических задач развития РФ до 2024 года.
В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, говоря о визите Путина в Крым, сказал, что преступника тянет на место преступления. Он убежден, что президент РФ окажется на скамье подсудимых Международного трибунала.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Даже самопровозглашенный "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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