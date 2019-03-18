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В Кремле рассказали о планах Путина во время визита в Крым

Сегодня, 13:43

Сегодня оккупанты "празднуют" кражу полуострова у Украины и хозяин Кремля приедет лично

Владимир Путин в Крыму. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин в Крыму. Фото: kremlin.ru..
В Кремле рассказали о планах Путина во время визита в Крым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f84/19e/5c8f8419eee1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f84/19e/5c8f8419eee1b.jpg Россия Сегодня оккупанты «празднуют» кражу полуострова у Украины и хозяин Кремля приедет лично

Во время визита в оккупированный Крым президент России Владимир Путин встретится с общественностью, деловыми кругами и откроет один из объектов электроэнергетики. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня пятилетие воссоединения Крыма с Россией, это праздник в России для всех россиян. Президент будет работать в Крыму", – сказал он.

Спикер Кремля отметил, что президент РФ будет открывать один из объектов электроэнергетики, что позволит "финализировать полную энергосамостоятельность Крыма, более того — даже способность передавать электроэнергию на основную землю". Также он встретится с крымчанами.

"Главным он (Путин) посчитал необходимым сегодня встретится с общественностью. Это будут представители общественности, деловых структур из Севастополя и Крыма с тем, чтобы без протокола пообщаться с ними на счет того, что произошло за пять лет на полуострове, какие есть проблемы, что недостаточно, что хорошо", – уточнил Песков и добавил, что будут и другие мероприятия с участием Путина.

Отметим, последний раз Путин был в Крыму в ноябре прошлого года. Тогда российский лидер в нарушение украинского закона прибыл на оккупированную территорию принял участие в заседании президиума Госсовета по выполнению национальных целей и стратегических задач развития РФ до 2024 года.

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, говоря о визите Путина в Крым, сказал, что преступника тянет на место преступления. Он убежден, что президент РФ окажется на скамье подсудимых Международного трибунала.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Даже самопровозглашенный "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Путин, Крым, визит, Песков, аннексия

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Источник:

ТАСС

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