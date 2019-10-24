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В Кремле рассказали о ситуации с преемником Путина

24 октября, 13:10

Путин должен покинуть Кремль в 2024 году и уже ходят разговоры о его замене

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не думает о своем преемнике, поскольку его полномочия истекают аж в 2024 году. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"До президентских выборов еще далеко. Мы находимся в начальной стадии президентского цикла, поэтому сейчас об этом никто не думает, все занимаются напряженной работой", – сказал он, комментируя высказывания российского пропагандиста Дмитрия Киселева.

Отмечается, что сам Киселев говорил, что якобы Путин уже сейчас готовит себе преемника.

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"Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти. Ответственные политики готовят себе преемника. Это нормально … Естественно, что решать будет народ, будут прямые выборы. Также, как Ельцин оставил себе преемника – Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы", – заявлял он.

Напомним, что президентский срок Путина истекает в 2024 году и, согласно, Конституции РФ он не сможет больше баллотироваться в президенты.

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Фото: Getty Images

Как сообщали новости "Сегодня", сам Путин ранее рассказывал о своем преемнике. Он подтвердил, что думает об этом еще с 2000 года, когда впервые стал президентом РФ.

В свою очередь глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров описывал потенциального преемника Путина. Он считает, что имя нового хозяина Кремля мир узнаете еще нескоро.

Смотрите видео, как недавно Путин праздновал день рождения и прогулялся по лесам Сибири:

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Россия преемник Владимир Путин Дмитрий Песков

Источник: УНИАН

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