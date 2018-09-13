В Кремле разгорается конфликт: Путин нашел у себя "предателя"

Последние неудачи Москвы на международной арене – приближение томоса для Украины, разоблачение Британией убийц Скрипалей – в Кремле срочно пытаются найти "козла отпущения", "предателя", на которого можно свалить все проблемы. И им, судя по всему, стал глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook написал, ссылаясь на российские СМИ, что родственники Нарышкина получили вид на жительство в Венгрии – стране НАТО. По его словам, "война" между силовыми структурами в РФ в разгаре.

Сергей Нарышкин. Фото: Википедия

"Конфликт ГРУ и ФСБ за сферы влияния и раньше выплескивался наружу. Один из недавних примеров – убийство съемочной группы в ЦАР, которая готовила фильм о ЧВК "Вагнера", борьба за сферы влияния на оккупированной части Донбасса и пр. На этом фоне еще одна спецслужба – СВР – находилась в тени. И вот, похоже, дует конфликтующих превратился в трио", – написал нардеп.

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Он объясняет проблемы Нарышкина тем, что он, как главный ответственный за политическую разведку, не пресек в зародыше процесс предоставления Украине томоса об автокефалии Украинской церкви. А после озвучивания Британией имен россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей дела у России и вовсе испортились дальше некуда – новые санкции не заставят себя долго ждать и будут очень болезненными.

"Один из классических способов переключить внимание от своего провала – найти "предателя". Не по конкретному делу, а глобального такого предателя-отщепенца. Получение вида на жительство в стране НАТО членами семьи одного из руководителей разведсообщества РФ (который, кстати, с весны 2014 г. находится под международными санкциями) – это очень яркий факт, который сложно интерпретировать иначе, чем подготовку к эвакуации. Получается, глава российской СВР (давно и близко работающий с Путиным) не верит в светлое будущее России. Это гораздо страшнее, чем потеря двух тонн кокаина. На "предателя" легче и томос "повесить" будет. В этом крайне заинтересованы (каждый по своим причинам) и ГРУ, и ФСБ, и товарищ Гундяев (патриарх Кирилл. – Ред.)", – подчеркнул Тымчук.

Народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, почему России и "друзьям Путина" грозят новые санкции. По его мнению, в деле по отравлению Скрипалей и новых разоблачениях россиян Кремль оказался в неудобном положении и должен сотрудничать с Британией, иначе будут серьезные проблемы.