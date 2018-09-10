В Кремле сделали заявление по подозреваемым в деле Скрипаля

Сегодня, 15:06

Песков заявил, что у президента РФ нет информации о личностях подозреваемых

Дмитрий Песков, фото АиФ
Дмитрий Песков, фото АиФ

Кремль не имеет информации о личностях мужчин, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

"Мы пока не располагаем такой информацией", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, "это компетенция соответствующих органов".

"Если какая-то информация на сей счет будет, то она будет у этих соответствующих органов", - отметил он.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых вполне обоснованно подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.

Министр подтвердил слова британского премьера Терезы Мэй о том, именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ, через свое министерство обороны".

В ответ, заявил Саджид Джавид, Британия применит все имеющиеся у нее "широкие возможности" против России. При этом министр признал, что подозреваемые, скорее всего, никогда больше не появятся на территории Британии.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что двое граждан России, подозреваемые в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте этого года, являются "сотрудниками ГРУ". 

Также напомним, Мэй заявила, что Великобритания будет добиваться новых санкций ЕС против России, поскольку Лондон намерен наказать тех, кто причастен к кибератакам и нарушению прав человека.
Россия, Великобритания, отравление, Скрипаль
Источник:

ТАСС

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