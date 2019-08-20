В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского и Путина

Встреча помощников глав государств может состояться в ближайшее время, сообщил Дмитрий Песков

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Конкретных наметок о возможных параметрах новой встречи в "нормандском формате", а также о дате двусторонних контактов президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока никакой даты не фигурирует", - сказал он, отвечая на вопрос о ходе подготовки новой встречи "нормандской четверки".

Говоря о сроках возможной встречи Путина и Зеленского, Песков уточнил: "Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским".

Говоря о подготовке к очередной встрече в "нормандском формате", Песков отметил, что существуют определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов.

"Собственно, там и будет идти на экспертном уровне подготовка", - сказал он.

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При этом представитель Кремля заметил, что в плане проведения переговоров президентов России и Украины "вопросов больше, чем ответов".

"Пока никаких наметок нет по встрече с президентом Зеленским, также нет никаких наметок по срокам проведения "нормандского формата", – повторил представитель Кремля. – Работа ведется. Как будет что-то согласовано, мы вас проинформируем".

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что встреча помощников глав государств может состояться в ближайшее время.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в ближайшие недели.

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Французский лидер также указал на "реальную возможность" для установления мира в Украине.

В Совете Европы приветствуют и поддерживают намерение Макрона восстановить "нормандский формат" и провести саммит на протяжении ближайших недель, написал в Twitter представитель СЕ Даниэль Холтген.

"Президент Макрон и президент Путин обсуждают возобновление переговоров по Украине в течение "недели". Очень хорошая новость. Совет Европы и генеральный секретарь Ягланд полностью поддерживают этот процесс", - заявил пресс-секретарь СЕ.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

Также сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате".

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