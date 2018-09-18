В Кремле "смятение", а силовиков РФ одолела нервозность – Le Figaro

Пенсионная реформа Путина и новые санкции Запада против России привели к нестабильности внутренней политики, и это чревато последствиями

После объявления в России пенсионной реформы на фоне экономического воздействия все более усугубляющихся новых санкций Запада против России, Владимиру Путину пришлось столкнуться с массовым общественным недовольством. И эту волну отличает не недовольство утеснением гражданских свобод, а опасение россиян за материальное благополучие, которое является единственным истинным показателем политического здоровья страны. Об этом пишет издание Le Figaro.

Могущество проправительственной партии "Единая Россия" сильно поистрепалось, отмечает издание. Показательным примером служат выборы в Приморье, одном из четырех регионов, где уходящий губернатор от "Единой России" вынужден был пережить второй тур, где против него выступали оппозиционеры, назначенные лишь для того, чтобы не отбрасывать на него тень. Люди готовы продемонстрировать свое недовольство, вплоть до абсурда, голосуя за условных противников, чье участие в выборах стало предметом совместного соглашения.

"Видя беспорядочное бегство домашних кандидатов, окружение Владимира Путина уже несколько недель задумывается о решении, достоинство которого состоит в его простоте: в принципе отменить местные выборы", – отмечает издание.

Нервозность охватывает и силовиков – представителей жесткого фланга российской власти и сторонников конфронтации с Западом, влияние которых беспрестанно растет. Индикатором этого на прошлой неделе стало обращение Виктора Золотова, секретного главы Национальной гвардии, к главному оппозиционеру Алексею Навальному, который обвинил Золотова в коррупции. Не считаясь с инструкциями, запрещающими российской элите называть Навального по имени, Золотов вызвал его "на дуэль", делая вид, что он не знает, что тот уже отбывает месячный тюремный срок. Это стало "неестественной" реакцией, которая отражает "слабость и смятение" Кремля перед лицом протестов.

"Чувствуя себя покинутыми своим вождем – всецело поглощенным дипломатией, – подчиненные сами разработали взятую с потолка версию о шпионах-"туристах" в деле Скрипалей, делая еще более радикальными российско-западные отношения", – пишет издание.

Угроза новых американских санкций, вступивших в силу этой осенью, а также угроза изоляции Русской православной церкви из-за конфликта с Украиной способны еще больше ужесточить российскую власть в то время, когда она переживает внутренние протесты в контексте ослабления экономики, указывает автор статьи.

"У власти осталась только одна карта, которую до сих пор не удавалось с шиком разыграть. Это карта репрессий, направленных против врагов России, карта больших политических процессов против активной, деятельной "пятой колонны", – цитирует издание политолога Константин Гаазе.

Напомним, что после того, как были обнародованы факты о причастности России к отравлениям в Солсбери с помощью нервного реагента "Новичок" и тех данных, которые вскроются вскоре, власти Британии могут принять решение о конфискации британских активов десятков российских олигархов. В числе россиян, которые, по оценкам автора, могут столкнуться с преследованиями, – Игорь Шувалов, Андрей Якунин, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Эльсина Хайрова.