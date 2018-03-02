В Кремле уточнили слова Путина о том, каких союзников РФ готова защищать ядерным оружием

Сегодня, 16:49

Песков напомнил, что у России и Сирии нет всеобъемлющего документа о союзнических отношениях

Дмитрий Песков, фото АиФ
Дмитрий Песков, фото АиФ

Россия может применить свое вооружение в случае нападения на страны – члены ОДКБ, а с Сирией нет союзнических договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть ОДКБ, есть другие союзнические обязательства", – сказал в пятницу Песков, объясняя, о каких союзниках говорил президент в послании Федеральному Собранию.

Отвечая на уточняющий вопрос, входит ли Сирия в число союзников, он заявил, что с этой страной нет документов о союзнических отношениях.

"Насколько мне известно, у России и Сирии нет всеобъемлющего документа о союзнических отношениях", – сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что хоть Сирия и является союзником России, но отношения с точки зрения международных обязательств оформляются с помощью договорной базы.

1 марта Путин в своем обращении с посланием к Федеральному Собранию заявил, что, в соответствии с военной доктриной России, использование ядерного оружия возможно только в ответ на применение против самой России и ее союзников ядерного или другого оружия массового уничтожения, а также в случае агрессии с использованием обычного вооружения, угрожающей существованию государства.

"В этой связи считаю своим долгом заявить следующее. Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями", – заявил президент РФ.

После этого в НАТО ответили на слова Путина о новых ракетах и ядерном ударе.
Россия, Путин, песков, ядерное оружие
Источник:

Интерфакс

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