В Кремле заявили, что уже 40 лет живут под санкциями и от этого хуже только Штатам
Дмитрий Песков уверен, что для России американские санкции не так страшны, как для самих США
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции США против России, которые вводятся регулярно и по любому поводу – это в первую очередь проблема для самих Штатов и для их президента Трампа, поскольку появляется раскол в американском обществе. Такое убеждение Песков высказал в интервью российскому изданию "Аргументы и факты".
По словам Пескова, "Америка попала в уникальную для себя ситуацию: там раскол и в обществе, и в правительстве", и результатом этого являются "сложные условия", в которых приходится работать президенту США Дональду Трампу.
"Санкции – это не бирюльки, а очень серьезная вещь. Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2". Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его", – сказал Песков.
На вопрос, может ли РФ сделать так, чтобы введение санкций против России стало для США болезненным, Песков ответил: "Не забывайте, что Россия уже больше 40 лет живет под разными ограничениями, в том числе и со стороны США".
"В 1974 году была принята поправка Джексона-Вэника. Как только ее отменили, сразу появился "закон Магнитского". И так далее. Но, несмотря на то, что США – самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики. Задействовав даже такой арсенал всевозможных ограничений, американцы с этой задачей не справились. Санкции же ничего не изменили! Точно так же и у нас нет рычагов, способных заставить американцев отказаться от своей линии", – заявил спикер Кремля.
Изменения внешней политики Трампа по отношению к России, КНР, Ирану вряд ли возможна, и скорее всего США будут продолжать политику санкций и политического давления на эти страны, а особенно на РФ. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал американский политтехнолог и политический эксперт, кандидат наук по политологии Джейсон Смарт.
Напомним, в США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции".
Министерство финансов США расширило санкции против РФ – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций.
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