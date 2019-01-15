В Кремле заявили, что уже 40 лет живут под санкциями и от этого хуже только Штатам

Дмитрий Песков уверен, что для России американские санкции не так страшны, как для самих США

Фото: GettyImages.

В Кремле заявили, что уже 40 лет живут под санкциями и от этого хуже только Штатам https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/dd5/cda/5c3dd5cdafbc3.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/dd5/cda/5c3dd5cdafbc3.jpg 2019-01-15T14:47:00+02:00 Россия Дмитрий Песков уверен, что для России американские санкции не так страшны, как для самих США

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции США против России, которые вводятся регулярно и по любому поводу – это в первую очередь проблема для самих Штатов и для их президента Трампа, поскольку появляется раскол в американском обществе. Такое убеждение Песков высказал в интервью российскому изданию "Аргументы и факты".

По словам Пескова, "Америка попала в уникальную для себя ситуацию: там раскол и в обществе, и в правительстве", и результатом этого являются "сложные условия", в которых приходится работать президенту США Дональду Трампу.

"Санкции – это не бирюльки, а очень серьезная вещь. Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2". Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его", – сказал Песков.

На вопрос, может ли РФ сделать так, чтобы введение санкций против России стало для США болезненным, Песков ответил: "Не забывайте, что Россия уже больше 40 лет живет под разными ограничениями, в том числе и со стороны США".

"В 1974 году была принята поправка Джексона-Вэника. Как только ее отменили, сразу появился "закон Магнитского". И так далее. Но, несмотря на то, что США – самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики. Задействовав даже такой арсенал всевозможных ограничений, американцы с этой задачей не справились. Санкции же ничего не изменили! Точно так же и у нас нет рычагов, способных заставить американцев отказаться от своей линии", – заявил спикер Кремля.

Изменения внешней политики Трампа по отношению к России, КНР, Ирану вряд ли возможна, и скорее всего США будут продолжать политику санкций и политического давления на эти страны, а особенно на РФ. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал американский политтехнолог и политический эксперт, кандидат наук по политологии Джейсон Смарт.

Напомним, в США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции".

Министерство финансов США расширило санкции против РФ – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций.

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